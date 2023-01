Messina Denaro, Pastorino: interessante scoprire cosa è accaduto durante la latitanza

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi è un bel giorno per tutto il Paese. La cattura del boss Matteo Messina Denaro segna un risultato importante per lo Stato italiano con la singolarità che la notizia arriva a 30 anni dall’arresto di Totò Riina.

Il ringraziamento e le congratulazioni vanno rivolte alla magistratura e alle forze di polizia: sono loro che hanno reso possibile l’operazione.

Sarà ora interessante e importante comprendere cosa sia avvenuto nella lunga latitanza di Messina Denaro, scoprire la rete di coperture, come chiesto da Nicola Di Matteo, il fratello del piccolo Giuseppe che fu brutalmente ucciso su ordine del boss. La cattura è avvenuta infatti in una clinica a Palermo, non in uno Stato straniero”.

Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, iscritto al gruppo Misto.