Mes, l’economista Sapelli: “Meloni prende tempo e trova alleati”

L’obiettivo è ratificare fino a quando non sarà cambiato Maastricht”

AgenPress. “Fino a quando non si raggiungerà l’obiettivo di modificare alcuni aspetti del trattato di Maastricht e dei regolamenti attuativi, così come promesso nel momento della pandemia, occorre fare di tutto per prolungare la ratifica del Mes.

Sono convinto che Meloni sta portando avanti una strategia di mediazione e su questo cercherà degli alleati, che sicuramente non mancheranno in Europa”.

A dirlo l’economista Giulio Sapelli, in un’intervista al quotidiano L’Identità.