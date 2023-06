Mes. La maggioranza presenta sospensiva per quattro mesi

- Advertisement -

AgenPress – “I gruppi di maggioranza hanno presentato la sospensiva per non procedere all’esame del ddl (di ratifica del Mes ndr) per un periodo di 4 mesi”. Lo ha annunciato in Aula alla Camera Andrea Di Giuseppe (Fdi), intervenendo nella discussione generale sul ddl di ratifica del Mes.

La posizione di Giorgia Meloni è netta. “Lo voglio dire con serenità ma anche con chiarezza non reputo utile all’Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il Mes”. La priorità oggi è affrontare il negoziato sulla nuova governance europea “con un approccio a pacchetto, nel quale le nuove regole del Patto di stabilità, il completamento dell’Unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria si discutono nel loro complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale”.

“Ha senso che procediamo a una ratifica (del Mes, ndr) senza conoscere il contesto, senza conoscere come lo strumento si inserisce nella logica generale, senza sapere qual è la riforma della governance e del Patto di stabilità, senza sapere che cosa accadrà dell’unione bancaria, della garanzia sui depositi?”.