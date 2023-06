Mes. Conte accusa Meloni di essere “aggressiva e arrogante in casa”, ma “in preda al panico su tutti i dossier europei”

- Advertisement -

AgenPress – “Il governo non ha una linea, non c’è una linea Giorgetti o una linea Meloni, c’è la linea di chi non sa che pesci prendere e di fronte a un dossier così importante, di fronte a tutta l’Europa che sta premendo, cercano di prendere e guadagnare tempo”.

Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, entrando al convegno dal nome “Guerra o pace? Quali scelte politiche per riportare la pace in Europa”.

“Abbiamo una Meloni aggressiva e arrogante in casa in preda al panico su tutti i dossier europei e su tutti i dossier che contano all’estero, a partire dal Mes, a partire dal Pnrr, a partire da tutte le questioni che in questo momento sono strategiche per l’Italia. Se sei indecisa a tutto e non sai che pesci prendere, a quel punto lì non esprimi una strategia, gli amici ti tradiscono, i paesi fondatori non ti seguono e ti ritrovi condannata all’irrilevanza e all’ininfluenza”.

“Arroganti, aggressivi in casa in parlamento, una cosa indecente vedere un presidente del consiglio che attacca un semplice cittadino, un professore universitario che non ha neppure la tessera di un partito, se la prende a reti unificate contro di lui scaricando tutta l’aggressività e utilizzando il suo ruolo e poi invece in Europa che cosa fai? Sei in preda al panico e non rispondi. Accordo sulla seta con la Cina, avete capito se lo rinnova o no? Non ha saputo dir nulla. Pnrr di 33 miliardi non ne abbiamo spesi quasi nessuno, le briciole, e non ci danno neanche fra un po’ la prossima rata. Il Mes rinviato, indecisi su tutto”.