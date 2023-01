Memphis. Cinque poliziotti massacrano di botte un afroamericano. Muore in ospedale per le ferite riportate

- Advertisement -

AgenPress – Tyre Nichols, 29 anni pestato a morte da cinque poliziotti per una presunta violazione del codice stradale dopo aver fotografato un tramonto, secondo i resoconti che la sua famiglia avrebbe fornito in seguito. Il tutto viene registrato dalle telecamere del corpo della polizia.

Si sente il ragazzo ripetere “Che cosa ho fatto?”, “Mamma, mamma, mamma” sono state le sue ultime parole, riprese in video dalle bodycam degli agenti e da una telecamera di sorveglianza a 90 metri da casa sua a Memphis, in Tennessee.

Si sente Nichols dire ancora: “Non ho fatto niente” e più tardi, mentre sta a terra, “Va bene, sono a terra”.

Un agente gli urla: “Puttana, metti le mani dietro la schiena prima che io… ti spacco il culo”. Nichols risponde: “Sto solo cercando di tornare a casa”.

Mentre gli ufficiali urlano comandi, Nichols risponde ripetutamente che è a terra e si sente dire che non ha fatto nulla, prima di scappare mentre un ufficiale lo colpisce con il suo Taser.

Si sente ancora un agente che urla a Nichols: “Ti prenderò a pugni”, mentre Nichols è a terra e non reagisce. Si sente anche un agente che chiede “Vuoi essere spruzzato di nuovo”, mentre Nichols è a terra e urla “mamma”.

Si vede ancora un agente che spinge Nichols sul marciapiede con quella che sembra essere la sua gamba o il suo ginocchio. Nichols viene quindi tirato su per le spalle e preso a calci in faccia due volte, poi viene colpito alla schiena con quello che sembra essere un manganello. Pochi secondi dopo, viene colpito di nuovo.

Una volta che è stato tirato in piedi, gli ufficiali vengono visti colpire Nichols in faccia più volte mentre altri ufficiali gli trattengono le mani dietro il corpo.

Nichols viene visto cadere in ginocchio e, meno di un minuto dopo, un agente sembra prenderlo a calci.

Quando gli agenti lasciano andare Nichols, si rotola sulla schiena e viene trascinato lungo il marciapiede e appoggiato in posizione seduta contro il lato di un’auto, dove rimane ampiamente ignorato dagli agenti sulla scena.

Una vicenda che ha turbato e indignato le stesse autorità della polizia, che hanno pubblicato il filmato ieri notte su YouTube. Nichols, afroamericano, un figlio di 4 anni, è stato fermato al volante della sua auto sabato 7 gennaio alle 8:30, da cinque agenti, anche loro neri. Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr e Justin Smith sono stati licenziati e poi incriminati con accuse che includono omicidio di secondo grado, aggressione aggravata, rapimento aggravato.

Il rapporto degli agenti parla di fermo per eccesso di velocità; ma Cerelyn Davis, la prima donna nera a capo della polizia di Memphis, ha detto che non ci sono prove di alcuna infrazione da parte di Nichols e ha paragonato il suo pestaggio a quello di Rodney King, che scatenò le rivolte del 1992 a Los Angeles. I genitori e le autorità, inclusi il presidente Biden e il ministro della Giustizia Merrick Garland che ha aperto un’inchiesta separata, hanno lanciato molteplici appelli che le proteste siano pacifiche. I cinque poliziotti fanno parte di un’unità chiamata Scorpion (Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods), creata nel 2021 per riportare “la pace nei nostri quartieri” dopo un aumento dei crimini e della violenza a Memphis.

Due deputati che lavorano per l’ufficio dello sceriffo della contea di Shelby sono stati rimossi dopo la diffusione del filmato. Come ha spiegato lo sceriffo della contea di Shelby, Floyd Bonner Jr, ”due deputati sono apparsi sulla scena” del pestaggio e questo desta ”preoccupazione”. “Ho avviato un’indagine interna sulla condotta di questi deputati per determinare cosa è successo e se sono state violate le politiche”, ha detto. “Entrambi questi deputati sono stati sollevati dall’incarico in attesa dell’esito dell’istruttoria”.