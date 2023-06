Meloni. Vogliamo un fisco alleato di chi fa impresa, non vessatore. Non si può partire da un principio di colpevolezza verso tutti

- Advertisement -

AgenPress – “Con la delega fiscale vogliamo creare un fisco alleato di chi fa impresa e produce ricchezza, non un fisco nemico e quasi vessatore, questa è la nostra visione”. Lo afferma la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’assemblea dell’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), che definisce “un interlocutore importante ed è un interlocutore molto autorevole del governo”.

“, come è stato per troppe volte, in cui grava sulle spalle delle imprese e delle persone per bene l’onere di dimostrare di essere tali. Noi abbiamo ribaltato questo paradigma nel Codice degli Appalti e intendiamo farlo anche in tante altre riforme strategiche che il governo sta portando avanti e che sta attuando”.

“Avere un codice degli appalti basato sulla fiducia tra Stato e imprese vuol dire avere tempi e costi certi e la possibilità di programmare. Poi è chiaro che se la fiducia viene tradita la risposta deve essere dura perché i primi danneggiati sono proprio aziende che hanno rispettato le regole e i cittadini” ma “non si può partire dal principio di colpevolezza verso tutti come è stato per troppo tempo”, ha sottolineato la premier.

“Voi siete un interlocutore importante e autorevole del governo, rendete vitale la nostra società, non siete solo costruttori di cose ma di conoscenze e sapere, di innovazione, che è quello che fa chi fa impresa”, ha continuato la premier. “Voi siete non solo costruttori di cose, case, edifici, strade, infrastrutture, ma anche costruttori di conoscenze e di saperi, di un patrimonio immateriale che si trasmette di generazione e generazione”. “Da voi è possibile conoscere le soluzioni migliori, con voi abbiamo sciolto nodi nevralgici, come quanto successo con il codice degli appalti. Questo governo si fida di chi fa impresa”.