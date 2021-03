Meloni: “Saracinesche abbassate e controlli capillari. Il Ministro Lamorgese annuncia linea dura”

AgenPress. Saracinesche abbassate e controlli capillari. Il Ministro Lamorgese annuncia ufficialmente la linea dura contro i cittadini che si apprestano a vivere per l’ennesima volta le festività in casa e contro gli imprenditori costretti a tenere ancora chiuse le proprie attività.

Il tutto mentre al sud continuano gli sbarchi incontrollati. Se Lamorgese avesse usato la stessa inflessibilità e determinazione per combattere l’immigrazione clandestina e illegale, probabilmente non avremmo continui sbarchi ogni giorno in Italia. Ma sembra che il pugno duro valga solo per gli italiani…

Lo dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.