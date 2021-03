Meloni: “Lo Stato deve distinguere tra chi ha continuato ad avere uno stipendio e chi lo ha perso a causa delle restrizioni”

AgenPress. Questa mattina flash mob di Fratelli d’Italia davanti Palazzo Chigi per chiedere una pace fiscale reale: lo Stato deve distinguere tra chi ha continuato ad avere uno stipendio e chi lo ha perso a causa delle restrizioni.

Non si può pretendere dalle famiglie rimaste senza reddito e dalle aziende che stanno chiudendo i battenti per via delle misure decise dal Governo, di saldare le cartelle esattoriali.

Presenteremo i nostri emendamenti per chiedere ossigeno vero per famiglie e imprese che sono in ginocchio per l’emergenza Covid. Draghi dimostri con i fatti di essere in netta discontinuità con Conte.

Lo dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.