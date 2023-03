- Advertisement -

AgenPress. L’Italia, che ho l’onore di rappresentare nel Consiglio europeo, ha oggi tutte le carte in regola per recitare in Europa un ruolo da protagonista e non da comprimaria.

È esattamente quello che intendiamo fare, forti della nostra storia, della nostra collocazione geostrategica, della stabilità delle nostre istituzioni, del nostro Governo e della forza delle nostre idee.

E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.