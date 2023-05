Meloni: “Ringrazio la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen per essere venuta in Emilia-Romagna”

- Advertisement -

AgenPress. Un ringraziamento alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per essere venuta in Emilia-Romagna a rendersi personalmente conto della situazione che questa regione sta affrontando, e con lei la Nazione intera.

La voglio ringraziare perché ero con la Presidente von der Leyen nei primi giorni in cui questo disastro è accaduto, al G7 ad Hiroshima, in Giappone. Da subito, la Presidente von der Leyen ha mostrato la sua attenzione, la sua solidarietà, come hanno fatto anche gli altri leader. Voglio anche ringraziare i tanti capi di Stato e di governo che in questi giorni hanno scritto, offrendo la loro solidarietà e la loro disponibilità.

Chiaramente il sostegno della Commissione e dell’Unione europea può essere in questa fase molto importante. Nelle prossime settimane, una volta che saremo riusciti a fare una stima complessiva dei danni derivanti dall’alluvione faremo anche la richiesta per l’attivazione del Fondo di solidarietà, previsto proprio per i disastri e le calamità naturali.

Purtroppo è un fondo al quale l’Italia ha già dovuto accedere altre volte. Credo che sia stato importante che la Presidente von der Leyen vedesse con i suoi occhi anche l’estensione del problema e i problemi multiformi con i quali abbiamo a che fare, perché avremo bisogno di un occhio di riguardo su questa regione, relativamente anche ai programmi di vario genere e agli altri fondi: dai Fondi di coesione in poi ma penso, ad esempio, a tutto il tema agricolo. Questa è una regione fortemente agricola e c’è bisogno di attenzione per le aziende che oggi sono particolarmente in difficoltà.