AgenPress. In due settimane abbiamo liberato 30 miliardi per calmierare e coprire il costo delle bollette. Abbiamo messo in sicurezza il nostro tessuto produttivo e già domani il decreto che stanzia i primi 9 miliardi sarà portato in Consiglio dei Ministri.

Fermare la speculazione è fondamentale e stiamo conducendo anche questa battaglia.

E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.