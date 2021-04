Meloni. Draghi in continuità con Conte. Recovery. Status e risorse per Roma

AgenPress – “Quest’anno il più grande – e triste – pesce d’aprile lo ha fatto il governo Draghi ai cittadini, fingendosi come una rivoluzione rispetto al governo Conte per poi dimostrarsi subito in perfetta continuità su temi cruciali come le riaperture e i ristori”. Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni sottolineando come sia importante il rilancio di Roma e del centro Italia per far rinascere il Paese.

La richiesta è di fornire un miliardo all’anno a Roma per 6 anni, così motivata: “E’ l’unica Capitale europea alla quale non vengono riconosciuti lo status e le risorse adeguate al suo ruolo”.

“Nella proposta di Recovery all’esame delle Camera ogni riferimento alla Città Eterna è sparito, nonostante i proclami del M5S e del Pd, che sono insieme a Palazzo Chigi e governano rispettivamente il Campidoglio e la Regione Lazio”, dice Meloni in una intervista al Messagggero.

“Non si può pensare che la Capitale d’Italia non abbia dignità nel Recovery. Nella nostra risoluzione abbiamo chiesto di destinare a Roma almeno un miliardo all’anno per i prossimi sei”.

“La maggioranza Draghi in perfetta continuità con il governo Conte anche su Roma: bocciata la proposta di Fratelli d’Italia di destinare alla Capitale, nel Pnrr almeno un miliardo all’anno per i prossimi sei. È l’ennesima dimostrazione che per il M5s e il Pd, che guidano il Campidoglio e insieme la Regione Lazio, Roma non è una priorità nazionale”.