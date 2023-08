Meloni a Fox News. Sto facendo del mio meglio. Sono stata presentata come un mostro. L’Italia cresce

- Advertisement -

AgenPress – “Non c’è niente che voglio dire a chi mi critica. Penso che sia un diritto che hanno. L’unico modo in cui mi piace rispondere è con i risultati, quindi reagisco. Faccio quello che penso sia giusto per la mia nazione, per gli interessi della mia nazione, e penso che quello che sta succedendo in Italia sia l’unica cosa che può davvero dare una risposta o no. Sono stata presentata come un mostro”, ma “faccio quello che è giusto per la mia nazione”.

Lo ha detto Giorgia Meloni a Maria Bartiromo di FOX Business in un’intervista esclusiva, spiegando che preferisce lasciare che le sue azioni parlino più forte delle parole quando le è stato chiesto come risponde a un articolo del New York Times che ha criticato le sue politiche, in particolare ciò che sta accadendo in Italia in generale.

“Vogliamo creare ricchezza. Avrai uno stato, avrai istituzioni in grado di lavorare con te, vicino a te. Ciò non significa che non abbiamo regole. Ce l’abbiamo e siamo piuttosto severi su questo, ma vogliamo che lo facciano credo che non ci sia niente che le istituzioni possano fare se le persone non rispondono. Quindi, dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. Dobbiamo farlo insieme, e questo è stato il mio primo messaggio”.

L’Italia “cresce più di altri nei dati economici, abbiamo raggiunto il livello più alto di sempre nell’occupazione, nell’occupazione stabile, nell’occupazione femminile”, ha sottolineato la premier. “La grande differenza fra le forze conservatrici e quelle della sinistra è che noi ci preoccupiamo della realtà, loro vogliono un mondo che non è quello in cui vivono. Ma non se ne preoccupano. Questo è, secondo me, quello che avviene in Europa. Per questo hanno fatto molti errori tentando di seguire il loro approccio ideologico”. Secondo Meloni i cittadini hanno “capito questa differenza” e “nei momenti difficili vogliono essere governati da qualcuno che non ha quell’approccio ideologico e utopico”.

“Sto facendo il mio meglio, la gente crede che le cose possono cambiare, possono andare meglio e quindi fa di più. E questo è quello che secondo me può fare la differenza”.

“La prima cosa che ho detto alle aziende italiane, per esempio, è che non le avremmo disturbate: vogliamo che crediate che possiamo fare meglio e non avrete uno stato che crea problemi. Avrete istituzioni in grado di lavorare con voi. Questo non significa che non abbiamo regole. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. Questo è stato il mio primo messaggio e penso che molte di loro lo abbiano capito e questo è perché le cose, a mio parere, stanno andando abbastanza bene nonostante una situazione che non è facile, in cui l’emergenza è l’unica certezza che si ha. Lo sanno che sto facendo del mio meglio”.

“A quelli che mi criticano mi piace rispondere con i risultati. Faccio quello che ritengo giusto per il mio paese, per gli interessi del mio paese. E penso che quello che sta succedendo in Italia sia l’unica cosa che può rispondere” alla critiche, afferma Meloni. “Cresciamo più di altre economie europee, abbiamo i più alti tassi di occupazione, occupazione stabile e occupazione femminile. Le cose stanno andando bene”.

“L’Italia è la terza economia più grande d’Europa. Se riuscirà a dimostrare all’UE che tasse più basse, meno regolamentazione e ispirazione per le persone a lavorare possono causare crescita nella tua economia, può iniziare a risolvere alcuni dei problemi che sono endemici nei paesi europei, prepotente per lei”, ha detto. “Si opporranno proprio come si oppone il New York Times. Odiano il capitalismo. Interferisce con il loro socialismo strisciante in Europa, dove politici e burocrati prendono sempre più potere. Dico prepotente per lei e lunga vita alla repubblica .”

“Le cose stanno andando bene. Penso di vedere anche nell’economia italiana che le persone ora credono che le cose possano cambiare, che le cose possano migliorare, quindi fanno di più, ed è questo che, secondo me, può fare la differenza”.

Riguardo alla guerra in Ucraina “l’Italia ha fatto molto” e “in Europa è dove paghiamo di più per questa guerra”ha aggiunto rispondendo indirettamente alle critiche di Donald Trump, che sostiene che gli Stati Uniti stiano pagando un prezzo troppo alto, rispetto all’Europa, per il sostegno all’Ucraina.