Meeting Rimini. Con dl flussi 450 mila migranti regolari. L’Africa è il nostro presente e futuro

AgenPress – “L’Africa è il nostro presente ed il nostro futuro: non solo per l’approvvigionamento energetico e le migrazioni ma anche per la prevenzione ed il contrasto del terrorismo jihadista che esiste ed è presente in parti consistenti del continente: è il caso della Nigeria con Boko Aram”.

Lo ha detto al Meeting di Cl il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. “L’Italia ha tradizione e credibilità politica per porsi rispetto all’Africa come credibile in quanto non ha un tratto coloniale o post coloniale. Sviluppo effettivo e concreto del continente e controllo dei flussi migratori. La conferenza di luglio non è stata una passerella”.

“Sarà a breve pubblicato il dl flussi che per la prima volta è triennale, 450mila stranieri che verranno in modo regolare. L’indicazione di una strada regolare deve essere l’antidoto a consegnarsi ai mercanti di morte. C’è poi la possibilità di ingresso fuori quota per l’aspirante lavoratore se ha frequentato un corso di formazione organizzato da una azienda o un network italiano”.