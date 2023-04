- Advertisement -

AgenPress. Il vice capo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, durante una conferenza stampa a Mosca, ha dichiarato che il mondo è probabilmente sull’orlo di una nuova guerra mondiale e che i rischi di uno scontro nucleare sono in aumento.

“Il mondo è malato e molto probabilmente è sull’orlo di una nuova guerra mondiale”. “Una nuova guerra mondiale non è inevitabile, e i rischi di uno scontro nucleare sono in aumento e più gravi delle preoccupazioni per il cambiamento climatico“.