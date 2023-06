Medvedev: “I russi si radunino attorno al presidente”

- Advertisement -

AgenPress. “Stringersi attorno al nostro presidente e al supremo comandante in capo delle forze armate del Paese è cruciale per sconfiggere il nemico esterno ed interno, che cerca di fare a pezzi la nostra Patria, e per salvare il nostro Stato.

La divisione nazionale e il tradimento porterebbero alla la più grande tragedia di sempre e una catastrofe universale”, ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev.

“Non lasceremo che accada. Il nemico sarà schiacciato. La vittoria sarà nostra”, ha aggiunto Medvedev.