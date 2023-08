AgenPress. I cittadini ucraini prima o poi si stancheranno di vivere sotto l’oppressione dell’attuale regime di Kiev e “sceglieranno leader adatti” che tratteranno la Russia come un vicino amichevole, ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

“È chiaro come andrà a finire e dove oscillerà il pendolo. Prima o poi, gli ucraini, che da tempo sono stanchi di se stessi e dei loro figli usati come carne da cannone, rovesceranno l’attuale giunta. E sceglierà leader normali e adatti, per i quali la Russia è un vicino amico, o, per essere più precisi, semplicemente la loro casa comune nativa.

Come ciò è già avvenuto in molti paesi in diverse epoche storiche, ciò avverrà anche adesso, ha sottolineato Medvedev. “Sarebbe meglio, ovviamente, se ciò accadesse il prima possibile”, ha aggiunto.

L’alto funzionario ha sottolineato che l’isteria anti-russa in Ucraina “è stata alimentata con tutti i mezzi possibili, e gli urlatori più nefasti sono stati sostenuti anche con denaro proveniente da tutti i tipi di fondazioni e strutture subordinate a Washington”.