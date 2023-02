Medicina generale, Bartoletti (FIMMG): “Servono posti letto o strutture alternative”

- Advertisement -

AgenPress. “Il problema del boarding e del pronto soccorso riguarda malati che non possono essere mandati a casa. Serve loro un posto letto. Negli ultimi anni sono stati tagliati il 50% dei posti letto e non sono state create strutture alternative. La semplicità è il problema di questo Paese. Noi per risolvere problemi complessi diamo risposte semplicistiche”, così Pierluigi Bartoletti, vicesegretario nazionale FIMMG, durante la trasmissione “Dritti al punto” di Cusano Italia Tv condotta da Roberta Feliziani.

“Bisognerebbe che quelli che fanno queste proposte scendano dai loro appartamenti e vadano vicino alle persone comuni che tutti i giorni fanno la fila negli studi, presso le Asl e aspettano mesi per avere la prestazione al Cup. Ci vuole un po’ di sano realismo. Non sono pessimista sulle soluzioni che si possono intraprendere. Sono meno ottimista sul fatto che ci sia il coraggio di volerlo fare. Non è un problema di soldi perché noi di soldi ne spendiamo tantissimi”, ha aggiunto Bartoletti.