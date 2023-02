Medicina: Bernini (MUR) Numeri provvisori, lavoriamo per cambiare sistema

- Advertisement -

AgenPress. “Non abbiamo tagliato nulla, quelli resi noti dal Ministero dell’Università e della Ricerca sono i consueti numeri provvisori che vengono conteggiati ogni anno.

È esattamente per cambiare questo metodo, che non condividiamo, che al Ministero abbiamo aperto un Gruppo di lavoro per l’accesso sostenibile alle professioni sanitarie, per allargare l’entrata in maniera programmata e sostenibile alla Facoltà di Medicina”.

Così il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, a margine dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/2023 dell’Università degli Studi di Padova.

Il Ministro ha ribadito che i numeri che circolano per l’accesso a Medicina sono “provvisori, riguardano il vecchio sistema. Da adesso in poi, da aprile in poi, noi vogliamo che le cose cambino e i numeri aumentino”.