Mediaset. P.S. Berlusconi. Myrta Merlino al posto di Barbara d’Urso. A Retequattro Bianca Berlinguer

AgenPress – Myrta Merlino arriva a Mediaset; la giornalista, finora in forza a La7, condurrà Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso. Un passaggio ufficializzato da Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti.

“Ringrazio personalmente Barbara per il grandissimo lavoro che ha fatto, la professionalità e l’impegno. Non ci sono particolari retroscena: è venuta a chiederci un rinnovo di contratto con la garanzia di un prime time da condurre all’anno per almeno due anni. Per banali questioni economiche, queste garanzie non le diamo più”.

Il pomeriggio di Canale 5 cambia volto, dunque, con Merlino: “L’idea era quella di avere un programma che puntasse di più sul giornalismo, sulla cronaca, sull’attualità e ci è sembrato giusto cambiare a inizio stagione. Un po’ di discontinuità dopo tanti anni pensiamo faccia bene anche a una grande professionista quel è Barbara D’Urso”, aggiunge. In ogni caso, “ha un contratto fino a fine anno e se c’è un progetto che ci convince non è detto che non si possa continuare a lavorare insieme”.

“Dalla prossima stagione arriva su Rete4 una nuova giornalista: Bianca Berlinguer. Sono molto felice. Si tratta di un’operazione importante destinata a far crescere il peso della nostra rete dedicata all’informazione”, aggiunge P.S. Berlusconi.

Berlinguer condurrà un approfondimento di prima serata, probabilmente il martedì, e si alternerà a Stasera Italia nel preserale con Nicola Porro e con Augusto Minzolini (in onda nel weekend). Arriva con “un contratto da giornalista, in linea con i parametri di questo ruolo in Mediaset”.

“L’ho conosciuta e si è instaurato tra noi un rapporto vero, di fiducia”. L’arrivo della figlia di Enrico Berlinguer, una biografia tutta a sinistra, è l’indice di un’operazione molto chiara: “Vogliamo parlare nella maniera più trasversale possibile a tutto il pubblico”. Che ne avrebbe pensato papà Silvio? “In uno degli ultimi pranzi gli ho detto che mi sarebbe piaciuto portarla a Mediaset: ha alzato il sopracciglio e non ha detto niente”.

“Da film e telenovelas Rete4 è diventata la rete dell’informazione: abbiamo fatto un miracolo”, ricorda l’Ad di Mediaset. “Ora scatta la fase 2: vogliamo allargare ancora di più lo spettro editoriale. Ci siamo chiesti: chi è il nostro ideale per fare questo passo avanti? E ci siamo resi conto che la risposta era Bianca Berlinguer. Abbiamo iniziato a parlarne, ho stabilito un rapporto diretto con lei”.

Il programma dell’ex conduttrice di Cartabianca, ancora senza titolo, potrebbe prendere il posto di Fuori dal coro il martedì e Mario Giordano si sposterebbe al mercoledì sera. Con Berlinguer “dovrebbe arrivare anche Mauro Corona”, già ospite fisso del programma di Rai3. “Non vedo l’ora di conoscerlo, sono un suo fan, anche se lui è un montanaro, io un uomo di mare”.