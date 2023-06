Maturità, D’Orsi: “Fritto misto difficile per gli studenti”

- Advertisement -

AgenPress. “Siamo di fronte a un fritto misto. La maturità dovrebbe essere una cosa seria. Per un governo di destra che mira a essere autorevole, si spazia troppo da una cosa all’altra. Siamo di fronte a quelle che nel giornalismo vengono chiamate “frattaglie”, buttate a caso agli studenti”.

A dirlo il noto sociologo Angelo D’Orsi in un’intervista al quotidiano L’Identità.

“Nessuna traccia – aggiunge – sembra facile. Sono abbastanza complicate. Anche quella che prende spunto da un articolo di Repubblica, non è semplice come sembra, anche per un adolescente che vive nell’epoca di Whatsapp. È un errore, a mio parere, proporre un argomento del genere, troppo banale per come intendo l’Esame di Stato”.