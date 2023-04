- Advertisement -

La pizzeria inclusiva in cui lavorano ragazzi autistici

AgenPress. Il Presidente Mattarella, in occasione della “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, è stato ospite a Monza di “PizzAut”, un innovativo modello di inclusione sociale nato per offrire ai ragazzi autistici un presente fatto di dignità e lavoro, per costruire il loro futuro. Il ristorante è gestito da ragazzi autistici con il supporto di professionisti della ristorazione e dei processi educativi.

Il Presidente Mattarella, accompagnato da Nino Acampora, l’ideatore di PizzAut, ha assistito al taglio del nastro della nuova sede, visitato la struttura e presenziato alla firma del contratto di lavoro a tempo indeterminato per due ragazzi che lavoreranno nel ristorante. Con il pranzo preparato dai ragazzi si è conclusa la visita del Capo dello Stato.