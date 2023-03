Maternità surrogata. Annunziata sbotta con il ministro Roccella. “E fatele queste leggi, c…o”

- Advertisement -

AgenPress – Scontro tra Lucia Annunziata e Eugenia Roccella durante Mezz’Ora in Più su Rai3. Gli animi si sono scaldati durante la discussione sul tema della maternità surrogata e sulla chiusura da parte del governo alla trascrizione dei figli delle famiglie omosessuali. “E fatele queste leggi, c…o”, sbotta Annunziata al termine dell’intervista. Poi le immediate scuse sia alla ministra che ai telespettatori. “Mi scusi ancora per questo sgarro linguistico”, conclude la conduttrice salutando la ministra.