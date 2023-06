Marte. Il rover Mars Perseverance mostra una misteriosa “ciambella” sulla superficie del pianeta rosso

AgenPress – Un’immagine catturata dal rover Mars Perseverance mostra una misteriosa roccia a forma di ciambella sulla superficie del pianeta rosso.

Lanciato nel luglio 2020, il rover Mars Perseverance continua a esplorare il cratere Jezero del pianeta, largo 45 chilometri, alla ricerca di segni di antica vita microbica, secondo la NASA . Il rover raccoglie campioni di roccia e roccia rotta e suolo (chiamato regolite) per un possibile ritorno sulla Terra da una futura missione su Marte.

La “ciambella” di Marte è uno degli ultimi oggetti catturati a circa 100 metri (circa 328 piedi) di distanza nel delta del cratere Jezero dal SuperCam Remote Micro-Imager, una delle telecamere del rover che aiuta gli scienziati a vedere cosa c’è sulla superficie del pianeta .

Il team di Perseverance non ha fatto avvicinare il rover alla roccia a forma di ciambella per esaminarla o campionarla, quindi la sua esatta composizione e le sue origini sono sconosciute, ha detto Jim Rice, assistente ricercatore presso la School of Earth and Space Exploration in Arizona. Università Statale. Rice, che fa parte del team di imaging Mastcam-Z del rover, ha individuato per la prima volta la roccia il 14 giugno.

Gli scienziati hanno alcune ipotesi sulla provenienza della roccia e su dove no.

“Non posso dire con assoluta certezza al 100% che non sia un meteorite, ma penso che sia altamente improbabile”, ha detto Rice. “Il motivo per cui lo dico è perché, in questa regione in cui ci troviamo, vediamo molte rocce che hanno questo tipo di interni scavati”.

“Le rocce tipiche di questa regione sono arenarie sedimentarie che hanno probabilmente qualche miliardo di anni. Quelli sono stati portati dalle inondazioni da questo grande canale fluviale, il Neretva Vallis – questo è il canale che ha portato tutta l’acqua, le rocce e i sedimenti lì dentro.”

Il canale del fiume probabilmente ha trasportato la roccia a forma di ciambella da un’altra area, ha aggiunto. La roccia è più larga di 25 centimetri (quasi 10 pollici) di larghezza, ma non si sa esattamente quanto sia più grande.

Un’altra roccia potrebbe essere stata incastonata al centro della roccia a forma di ciambella prima che il tempo la erose, lasciando una cavità, ha aggiunto. Il vento può anche allargare gradualmente eventuali piccole fosse o cavità già presenti. Oppure la roccia avrebbe potuto essere solo più debole al centro.

“Davvero, scientificamente, non è niente di speciale”, ha detto la Rice.

Pascal Lee, uno scienziato planetario senior presso il SETI Institute, ha detto che pensa che la roccia potrebbe essere un meteorite, visti i precedenti avvistamenti di meteoriti su Marte, e la vicinanza del pianeta alla cintura degli asteroidi e la capacità di preservare i meteoriti.

La roccia è circondata da rocce o frammenti più piccoli, “quindi forse (è) un meteorite che si è rotto durante l’atterraggio”. In questo caso, la forma della ciambella potrebbe essere stata creata da materiali più deboli nella roccia che erode entrando nell’atmosfera di Marte.

È anche possibile che la roccia sia stata "gettata via da un'altra parte di Marte dall'impatto di un grande asteroide", ha detto Lee. "Si chiama blocco ejecta. … Consiglierei a Perseverance di deviare dal suo corso attuale per verificarlo. Il team del rover non ha intenzione di farlo, poiché attualmente sta guidando Perseverance nella direzione opposta verso i massi che alla fine campionerà, ha detto Rice. La ciambella di Marte non è l'unica roccia a forma di pasta che è stata trovata sul pianeta. Nel 2014, il rover Opportunity della NASA ha individuato una piccola roccia bianca all'esterno, con un interno rosso, come una ciambella di gelatina.

Le rocce tipiche di questa regione sono arenarie sedimentarie che hanno probabilmente qualche miliardo di anni, ha detto Rice. “Quelli sono stati portati dalle inondazioni da questo grande canale fluviale, il Neretva Vallis – questo è il canale che ha portato tutta l’acqua, le rocce e i sedimenti lì dentro.”

Il canale del fiume probabilmente ha trasportato la roccia a forma di ciambella da un’altra area, ha aggiunto. La roccia è più larga di 25 centimetri (quasi 10 pollici) di larghezza, ma non si sa esattamente quanto sia più grande, ha detto Rice.

La ciambella di Marte non è l’unica roccia a forma di pasta che è stata trovata sul pianeta. Nel 2014, il rover Opportunity della NASA ha individuato una piccola roccia bianca all’esterno, con un interno rosso, come una ciambella di gelatina, ha detto Lee.