Mariupol. La foto della donna incinta nell’ospedale bombardato dai russi vince il World Press Photo of the Year

- Advertisement -

AgenPress – La fotografia di una donna incinta ferita trasportata da un ospedale di maternità danneggiato dai bombardamenti nella città ucraina di Mariupol ha vinto il premio World Press Photo of the Year.

La foto – scattata da Evgeniy Maloletka per l’Associated Press il 9 marzo 2022 – è stata ampiamente riportata in tutto il mondo ed è diventata emblematica dell’aggressione della Russia contro il suo vicino.

La donna nell’immagine – nominata dal World Press Photo come Iryna Kalinina – e il suo bambino sono morti entrambi, ha confermato un chirurgo che l’ha curata giorni dopo lo scatto della fotografia.

Maloletka è un fotografo di guerra, giornalista e regista di Berdiansk, in Ucraina, secondo il World Press Photo Contest.

I membri della giuria hanno affermato che l’immagine “cattura l’assurdità e l’orrore della guerra” e “sorge come un fatto storico profondamente doloroso”.

“Dando all’immagine una piattaforma, la giuria spera che il mondo si fermi e riconosca le realtà intollerabili di questa guerra e consideri il futuro dell’Ucraina”, ha aggiunto la giuria.

Il presidente della giuria globale Brent Lewis, photo editor del New York Times e co-fondatore di Diversify Photo, ha dichiarato:

“L’immagine inquietante dell’assedio di Mariupol è stata scelta all’unanimità come vincitrice del World Press Photo of the Year. Con il voto deciso nel primo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, la giuria ha menzionato il potere dell’immagine e la storia che c’è dietro, così come le atrocità che mostra”.

L’attacco alla città chiave dell’Ucraina sud-orientale è avvenuto dopo che era stata assediata dalle forze russe, con i residenti intrappolati costretti a ripararsi sottoterra, a sciogliere la neve per l’acqua e a cercare cibo.