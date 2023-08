Marcinelle, Nordio: “Impegno per più sicurezza per tutti i lavoratori”

- Advertisement -

AgenPress. “Ho ben presente nella memoria la tragedia di Marcinelle, che mi ha sconvolto quando ero bambino e mi ha reso particolarmente sensibile sulla condizione di chi lavora in ambienti pericolosi.

Mi risuonano ancora in mente le parole di un vecchio canto popolare, che intonava mia madre, sulla “tragedia di una miniera in fiamme”. La sciagura dei minatori sepolti vivi è un dolore che ci interroga ad ogni morte sul lavoro.

Nel giorno in cui ricordiamo, con commozione, i 262 minatori morti in quel disastro – la maggior parte dei quali emigranti italiani – vogliamo rinnovare l’impegno, a tutti i livelli, per una sempre maggiore sicurezza e tutela di ogni lavoratore. Le morti sul lavoro sono inaccettabili, un fenomeno a cui non possiamo rassegnarci”.

Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel 67esimo anniversario della tragedia di Marcinelle.