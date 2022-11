Marattin (IV): “Sostituire il reddito di cittadinanza con imposta negativa”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Il reddito di cittadinanza lo vogliamo sostituire con una proposta: l’imposta negativa. Un sistema di importazione USA, secondo il quale viene fissato un reddito standard, ad esempio 1000 euro al mese, e lo stato si impegna a coprire la differenza con il reddito effettivo”.

Lo ha anticipato questa mattina l’onorevole Luigi Marattin (Italia Viva), intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

E ha aggiunto: “Per fare un esempio a caso, giusto per spiegare il concetto: se il lavoratore guadagna 400 euro, lo stato gli copre la differenza con il reddito standard al 70%. Se si impegna per guadagnarne 500, lo stato gli copre la differenza all’80% e così via.

Si tratta di un sistema che incentiva il lavoro di circa 170mila persone. Questa è solo una piccola parte della complessiva proposta di Italia Viva e Azione per superare il reddito di cittadinanza, che esponiamo stamattina”.