Sarà Mara Navarria, schermitrice italiana specializzata nella spada, ad aprire simbolicamente la Coppa del Mondo di Italia Softball effettuando il primo lancio celebrativo sabato 22 luglio prima della partita contro il Venezuela a Castions di Strada (UD).

L’atleta azzurra, nativa di Udine e appartenente al Gruppo Sportivo Esercito, sarà poi nei prossimi giorni impegnata ai Campionati Mondiali di scherma, in programma dal 22 al 30 luglio a Milano.

Navarria, classe 1985, nel 2018 a Wuxi, in Cina, si è laureata Campionessa del Mondo individuale nella spada. Oltre all’alloro iridato, vanta in carriera un bronzo olimpico (conquistato nella prova a squadre a Tokyo 2020), un argento e tre bronzi mondiali, sette medaglie europee ed è campionessa italiana in carica nella specialità spada.