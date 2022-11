Maltempo. Scuole chiuse a Nettuno e Sabaudia e Ostia. A Roma chiusi parchi, giardini, ville storiche e cimiteri

AgenPress – A seguito dell’allerta meteo di codice arancione emanata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile scuole chiuse anche a Nettuno e Sabaudia. A Nettuno il Commissario Strati ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio in considerazione che dalle prime ore di domani, infatti, e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali nonché forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, sempre dalle prime ore di domani e per le successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

A Sabaudia stesso provvedimento tenuto conto della specificità del territorio, già interessato nel recente passato da eventi meteorologici particolarmente avversi e della della presenza di numerosi alberi di medio ed alto fusto sul territorio comunale, che in occasione di precedenti emergenze meteo hanno determinato gravi danni e pregiudizio alla viabilità e alla sicurezza dei veicoli e delle persone.

A Roma chiusi parchi, giardini, ville storiche e cimiteri mentre ad Ostia chiuse anche le scuole in considerazione dell’allerta meteo. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri firmerà in serata una specifica ordinanza per la sospensione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado nel X Municipio di Ostia. Per quanto riguarda il resto della città di Roma, l’ordinanza del Sindaco prevede per domani la chiusura al pubblico di parchi, giardini, ville storiche e cimiteri su tutto il territorio comunale.