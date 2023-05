Maltempo, Panza (europarlamentare), investimenti dissesto idrogeologico vanno tolti da Patto Stabilità

- Advertisement -

AgenPress. “Bene l’attivazione immediata del Fondo di Solidarietà Europeo, ma alla luce degli eventi attuali serve valutare l’utilizzo dei Fondi di Coesione per la prevenzione del dissesto idrogeologico, specialmente nelle aree fragili, un approccio diverso per affrontare l’emergenza e per promuovere lo sviluppo e la coesione territoriale. Inoltre gli investimenti in merito al dissesto idrogeologico andrebbero tolti dal Patto di Stabilità e Crescita”.

Così Alessandro Panza, europarlamentare della Lega, durante la riunione della commissione REGI in Parlamento Europeo in merito all’alluvione in Emilia-Romagna.