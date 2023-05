Maltempo. Musumeci, altri 20 mln per Emilia Romagna. Saranno sbloccati martedì in Consiglio dei Ministri

- Advertisement -

AgenPress – Venti milioni di euro: è il nuovo stanziamento che il Governo si appresta a deliberare nel Consiglio dei Ministri in programma martedì prossimo in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione della Emilia Romagna. Fondi a disposizione del presidente della Regione che si vanno ad aggiungere ai 10 già stanziati nell’immediato e che saranno spendibili nell’immediato.

Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, a Sorrento per il forum “Verso il Sud” organizzato da The European House Ambrosetti. “Saranno venti – ha detto Musumeci – per le spese immediate. C’è bisogno di liberare le strade, ricorrere a servizi e beni in tempi rapidi. I provvedimenti del Governo consentiranno al Presidente della Regione di acquistare beni e servizi nello spazio di pochissime ore e trenta milioni di euro per queste prime spese consentiranno di andare avanti. E’ chiaro – ha aggiunto – che poi si passerà alla verifica dei danni e li dovremo individuare un metodo di lavoro che gravi sul bilancio dello Stato con gradualità”. “Non è ancora possibile – ha aggiunto – una stima approssimativa dei danni perché non si conoscono ancora. Abbiamo bisogno di qualche giorno”.