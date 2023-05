Maltempo, GP Imola annullato, Codacons siano rimborsati i biglietti a tutti gli spettatori

- Advertisement -

VANNO RIMBORSATE ANCHE SPESE PER TRASPORTI E ALLOGGI GIA’ ACQUISTATI. MALTEMPO NON CANCELLA DIRITTI DEI CONSUMATORI

AgenPress. Giusta per il Codacons la decisione di annullare il Gp di F1 di Imola previsto per questo fine settimana a causa del maltempo che sta devastando l’Emilia Romagna, ma i biglietti per la gara devono essere interamente rimborsati agli spettatori, così come i costi sostenuti per trasporti e alloggi legati all’evento automobilistico.

“In assenza delle condizioni di sicurezza riteniamo una decisione saggia l’annullamento del Gran Premio di Imola – spiega il presidente Carlo Rienzi – Al tempo stesso, però, ricordiamo che i diritti dei consumatori non possono essere cancellati a causa del maltempo, e per questo chiediamo rimborsi integrali in favore di tutti coloro che hanno sostenuto spese legate alla gara di Formula 1”.

“Ovviamente gli organizzatori dell’evento e le autorità di F1 dovranno rimborsare integralmente il costo dei biglietti agli spettatori, considerando che ad oggi sarebbe stato già venduto l’82% dei posti disponibili. In virtù della causa di forza maggiore, compagnie aeree e società ferroviarie dovranno anche rimborsare i titoli di viaggio acquistati dagli utenti per assistere all’evento sportivo – prosegue Rienzi – Stesso discorso vale per alberghi e strutture ricettive: chi ha prenotato un soggiorno per assistere alla gara di F1 ora annullata, ha diritto a riavere indietro quanto pagato, se deciderà di non usufruire dei servizi acquistati”.

Nel caso in cui i consumatori si vedranno negati i propri diritti, il Codacons avvierà le dovute azioni legali nei confronti degli operatori responsabili.