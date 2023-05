Maltempo Emilia Romagna. Meloni incontra Bonaccini. “Abbiamo bisogno di rimborsi al 100% come fu per il terremoto”

- Advertisement -

AgenPress – “C’è gente che ha perso tutto in casa e nella propria impresa, avremo bisogno di rimborsi al 100% come fu per il terremoto”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, al termine dell’incontro con Giorgia Meloni in prefettura a Ravenna. “Poi serve la ricostruzione materiale di ciò che ha ceduto – prosegue – oltre 600 strade, 300 frane attive. La collina e la montagna non andranno dimenticate, sono franati interi boschi e poi servono norme primarie e procedure speditive”.

“Ravenna e l’Emilia-Romagna meritano attenzione perché qui, pochi mesi fa, lo Stato ci ha chiesto di realizzare le procedure per il secondo rigassificatore. L’Italia ha chiesto a Ravenna e all’Emilia-Romagna di dare una mano, in 120 giorni, all’unanimità di tutti i partiti, abbiamo detto sì: ora abbiamo bisogno noi e siamo sicuri che ci diranno sì”.

Il premier ha fatto sapere che incontrerà “di nuovo martedì Bonaccini e le varie rappresentanze economiche territoriali per farci raccontare quali sono le urgenze. Bisogna lavorare giorno per giorno ma ci siamo”.