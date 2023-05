Maltempo: Croce Rossa Italiana operativa nelle zone colpite. Valastro: “Vicini alle popolazioni, grato ai soccorritori”

- Advertisement -

AgenPress. La Croce Rossa Italiana è impegnata sin dalle prime ore dell’emergenza maltempo in Emilia Romagna e nelle regioni vicine, nelle operazioni di soccorso ed evacuazione della popolazione.

Oltre 200 soccorritori, tra volontari e operatori CRI OPSA (Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua), specializzati in soccorso in ambiente alluvionale, sono stati dispiegati nelle zone più colpite dal maltempo con più di 60 veicoli specializzati come ambulanze 4×4 in grado di raggiungere anche le zone meno accessibili e gommoni in assetto anti alluvionale per l’evacuazione della popolazione.

Il Presidente della CRI, Rosario Valastro, che ha partecipato ieri sera al Comitato Operativo della Protezione Civile, esprime sui suoi canali social un sentito riconoscimento verso tutti i soccorritori che in queste ore stanno operando in aiuto della popolazione e dei territori colpiti.

“Siamo profondamente preoccupati e vicini alle persone che vivono ore drammatiche. Anche in questa emergenza, come sempre, la Croce Rossa Italiana, operando all’interno del sistema di Protezione Civile, mette a disposizione operatori formati e mezzi per garantire immediata assistenza”.