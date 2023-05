Maltempo, Borgonzoni a sindaci province territori coinvolti: “Vostre segnalazioni fondamentali per salvaguardia patrimonio culturale”

- Advertisement -

AgenPress. “Grazie al prezioso lavoro svolto dal Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna e dalle Soprintendenze, che operano in costante contatto con le amministrazioni locali, continuano i sopralluoghi ai beni culturali nei territori delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, interessati dal maltempo registrato negli ultimi giorni e dalle sue drammatiche conseguenze. Ed iniziano ad entrare nel vivo le operazioni di messa in sicurezza del patrimonio danneggiato e gli interventi nelle situazioni più critiche, come ad esempio quella riscontrata nella Biblioteca Diocesana di Forlì”.

Lo ha detto il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni.

“Ne sono arrivate già molte, ma invito i sindaci di tutte le province coinvolte – ancora Borgonzoni – a continuare ad inviare alle Soprintendenze segnalazioni di eventuali danni. Si tratta di informazioni fondamentali per garantire azioni quanto più tempestive ed efficaci possibile a salvaguardia del patrimonio culturale. Proprio ieri mi sono recata a Bologna e Forlì e nei prossimi giorni farò ulteriori sopralluoghi anche nelle altre zone. E sto organizzando – ha annunciato infine – un tavolo con tutti i primi cittadini”.