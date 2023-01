- Advertisement -

AgenPress. “L’arresto di Matteo Messina Denaro è l’ennesima vittoria della legalità, dello Stato e della tenacia della vita giusta contro la malapianta della mafia.

Grazie ai Carabinieri del Ros, grazie a tutte le donne e agli uomini in divisa che in questi lunghissimi anni non hanno mai perso di vista questo obiettivo e oggi hanno contribuito a raggiungere questo storico traguardo di libertà e giustizia”.

Lo dichiara Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca.