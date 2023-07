Madre disperata dice addio alle figlie gemelle uccise in un attacco missilistico russo

- Advertisement -

AgenPress. Le quattordicenni Anna e Yuliia Aksenchenko erano tra le 12 persone uccise martedì sera quando un missile russo ha colpito un locale commerciale. Il missile è esploso sulla terrazza all’aperto del ristorante gremito di clienti. Mentre le due gemelle erano nelle vicinanze del ristorante durante l’attacco.

La famiglia ha celebrato una cerimonia di lutto per loro nell’appartamento a diverse centinaia di metri dal luogo della tragedia.

Le ragazze giacevano in bare con scrigni aperti, ma erano ricoperte da un luccicante lenzuolo bianco e oro. I partecipanti alla cerimonia hanno detto che le gemelle erano state vestite con abiti da sposa per la loro sepoltura, un’usanza in Ucraina per le ragazze che muoiono troppo giovani per sposarsi.

“Questa è la tradizione. Le ragazze diventano angeli, vanno in paradiso prima di sposarsi, sono vestite con abiti da sposa così possono trovare lì la loro altra metà“, ha affermato l’insegnante della scuola di primo grado di Anna e Yuliia Aksenchenko.