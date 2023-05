M5s. Conte sarà presente all’incontro con Meloni. Solidarietà della Camera per aggressione

- Advertisement -

AgenPress – Giuseppe Conte sarà presente domani all’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul tema delle riforme costituzionali. L’appuntamento con la delegazione del Movimento 5 Stelle è fissato alle 12.30 alla Camera.

Sull’aggressione subita da Conte, Riccardo Ricciardi di M5S ha ringraziato nell’Aula della Camera per “la solidarietà manifestata da tutti al presidente Conte dopo la aggressione da lui subita a Massa”, e chiede una informativa in Parlamento. “Il rischio di quello che è accaduto è quello di un effetto di emulazione, visto che il giorno dopo l’aggressione l’autore stava a fare conferenze stampa. Questo rischio riguarda tutto il Paese. Il M5S dalla sua nascita ha avuto toni molto forti ed ha canalizzato una rabbia che c’era nel Paese in un gioco democratico, ma senza mai alcuna aggressione fisica”.