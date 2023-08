L’uragano Idalia si abbatte sulla Florida. De Santis: “non scherzate con questa tempesta”

- Advertisement -

AgenPress – L’uragano Idalia è ufficialmente atterrato vicino a Keaton Beach, appena a nord di Steinhatchee, in Florida. Lo ha fatto sapere il National Hurricane Center.

L’uragano si è abbattuto nella regione del Big Bend in Florida come tempesta di categoria 3 con venti massimi sostenuti di 125 mph e raffiche ancora più elevate. È la tempesta più forte che si è abbattuta sulla zona in più di 125 anni.

Quasi 60.000 utenti sono attualmente senza corrente elettrica mentre l’uragano di categoria 4, avanza con le sue forti piogge verso la costa nord-occidentale dello Stato: lo riporta la Cnn, che cita il sito Poweroutage.com. La maggior parte dei blackout viene segnalata nella regione Big Bend dello Stato, che include le Contee di Taylor, Dixie e Levy. Idalia si trova attualmente a circa 96 km a ovest di Cedar Key e 144 km a sud di Tallahassee, dice ancora il National Hurricane Center.

L’uragano dovrebbe toccare terra nelle prossime ore e se, come previsto, manterrà la sua forza sarà il primo in assoluto di categoria 4 a colpire la regione di Big Bend. Più in generale, Idalia sarà il 13/o uragano di categoria 4 ad approdare in Florida dal 1851. L’ultimo è stato l’uragano Ian, che colpì Cayo Costa – sempre sulla costa occidentale dello Stato – con venti fino a 240 km orari il 28 settembre 2022. Solo quattro uragani di categoria 5 hanno colpito gli Stati Uniti continentali, tre dei quali in Florida.

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha esortato le persone nelle aree colpite a non uscire nel bel mezzo della tempesta.

Se il clima è calmo dove ti trovi, potrebbe essere perché sei nell’occhio del ciclone e quelle condizioni cambieranno molto, molto rapidamente.

Ha avvertito che ci saranno impatti che si estenderanno a Tallahassee e al nord-est della Florida . Ci sono già stati 11 avvisi di tornado e altri tornado sono possibili, ha detto.

DeSantis ha esortato le persone a prestare ascolto agli avvertimenti dei funzionari dell’emergenza per mettersi al riparo.

“Non mettere a rischio la tua vita facendo qualcosa di stupido a questo punto. Questa cosa è potente. Se sei dentro, accovacciati finché non ti supera. Non scherzare con questa tempesta.”

Dopo che la tempesta è passata, le persone sono invitate a non guidare nelle strade allagate e a presumere che tutte le linee elettriche abbattute siano ancora calde e attive.

Attualmente ci sono 54.000 famiglie senza elettricità in tutto lo stato, con più di 100.000 famiglie che hanno ripristinato l’elettricità, ha detto. Inoltre, ha detto che 33 squadre d’assalto di ambulanze e 5.500 guardie nazionali sono pronte a partire, così come la guardia costiera statunitense in attesa.