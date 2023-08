L’uragano Hilary si dirige verso il Messico e la California. Rischio inondazioni estreme, smottamenti e persino tornado

- Advertisement -

AgenPress – L’uragano Hilary si è abbattuto sulla costa del Pacifico del Messico come una potente tempesta di categoria 4 che minacciava di scatenare piogge torrenziali sulla città di confine di Tijuana, soggetta a frane di fango, prima di dirigersi verso la California meridionale come la prima tempesta tropicale nell’84 anni.

I meteorologi hanno avvertito che la tempesta potrebbe causare inondazioni estreme, smottamenti e persino tornado in tutta la regione.

Hilary è cresciuta rapidamente in forza all’inizio di venerdì 18 agosto prima di perdere un po’ di potenza, con i suoi venti massimi sostenuti a 130 mph (215 km/h) venerdì notte, in calo rispetto a 145 mph (230 km/h). Tuttavia, si prevedeva che sarebbe stato ancora un uragano quando si sarebbe avvicinato alla penisola messicana della Baja California domenica e una tempesta tropicale quando si sarebbe avvicinato alla California meridionale nel corso della giornata.

I meteorologi affermano, inoltre, che perderà velocità e diventerà una tempesta tropicale, spostandosi verso la California meridionale, dove sono in atto avvisi di inondazione improvvisa.

La Federal Emergency Management Agency (Fema) ha “pre-posizionato personale e rifornimenti nella regione, e sono pronti a rispondere se necessario”, ha detto venerdì il presidente Joe Biden.

“Esorto tutti coloro che si trovano sulla traiettoria della tempesta a prendere precauzioni e ad ascoltare le indicazioni dei funzionari statali e locali”.

Il National Weather Service (NWS) ha affermato che il potenziale di forti piogge, che vanno da 3-6 pollici (7-15 cm) in alcune aree e fino a 10 pollici in altre, potrebbe portare a impatti “significativi e rari” per parti della California meridionale e Nevada meridionale.

A San Diego, la NWS ha emesso un avviso per “l’alto potenziale” di inondazioni improvvise.

Quasi 26 milioni di persone negli Stati Uniti sud-occidentali erano sotto osservazione delle inondazioni.

Parti del Messico sono sotto sorveglianza di una tempesta tropicale e il suo governo ha messo in attesa 18.000 soldati per assistere nelle operazioni di salvataggio e soccorso.

Hilary dovrebbe indebolirsi a causa di una tempesta tropicale entro la fine di domenica prima che raggiunga la California meridionale, ha detto il NWS.

Le forti piogge fino a mercoledì prossimo potrebbero portare inondazioni catastrofiche in alcune parti degli Stati Uniti sudoccidentali.

Mentre la tempesta si abbassa, la Major League Baseball ha riprogrammato tre partite nel sud della California, mentre SpaceX ha ritardato il lancio di un razzo dalla sua base sulla costa centrale della California almeno fino a lunedì.

Il National Park Service ha anche chiuso il Joshua Tree National Park e la Mojave National Preserve, entrambi in California, per evitare che i visitatori rimanessero bloccati in caso di inondazioni.

I funzionari locali nelle città di tutta la regione, inclusa l’Arizona, stanno offrendo sacchi di sabbia ai residenti che cercano di salvaguardare le loro proprietà da potenziali inondazioni.

Gli uragani e le tempeste tropicali sono piuttosto comuni in Messico. Ma è “estremamente raro” che una tempesta tropicale provenga dall’oceano e approdi in California, ha detto al New York Times Stefanie Sullivan, meteorologo del National Weather Service di San Diego.

L’ultima volta che una tempesta tropicale si è abbattuta nel sud della California è stata a Long Beach nel 1939.