Lula da Silva è il nuovo presidente del Brasile

AgenPress. Lula ha vinto le elezioni presidenziali 2022 del Brasile, superando il presidente uscente Jair Bolsonaro.

Nel suo primo discorso da presidente ha dichiarato:

“Hanno cercato di seppellirmi vivo ma sono qui” “Sono qui per governare il Paese in un momento molto difficile, ma riusciremo a trovare le risposte. Il Brasile è tornato: è troppo grande per essere relegato a questo ruolo di paria nel mondo“.

“A partire dal primo gennaio 2023, governerò per i 215 milioni di brasiliani, non solo per quelli che mi hanno votato. Non ci sono due brasiliani. Siamo un paese, un popolo, una grande nazione. È tempo di riunire la famiglia”. “A nessuno interessa vivere in un Paese perennemente in guerra. È tempo di deporre le armi“.

Il leader di sinistra ha ottenuto il 50,83% dei voti contro il 49,17% di Bolsonaro.