L’Ucraina riceve 1,25 mld di dollari in sovvenzioni di sostegno diretto dal ministero delle Finanze degli Stati Uniti

AgenPress – L’ Ucraina ha ricevuto una sovvenzione di 1,25 miliardi di dollari dagli Stati Uniti attraverso il Multi-Donor Trust Fund della Banca Mondiale.

Lo ha riferito il ministero delle Finanze ucraino .

“Nel 2023, l’Ucraina ha già ricevuto 8,45 miliardi di dollari in sovvenzioni di sostegno diretto al bilancio dagli Stati Uniti. Dalla guerra su vasta scala della Russia, il bilancio statale dell’Ucraina ha già ricevuto 20,4 miliardi di dollari in sovvenzioni dagli Stati Uniti”, afferma la dichiarazione.

La sovvenzione è stata fornita come parte del quinto finanziamento aggiuntivo nell’ambito del progetto PEACE (spese pubbliche per la capacità amministrativa di resistenza). L’obiettivo del progetto è di compensare parzialmente le spese del bilancio statale, comprese le spese sociali e umanitarie non legate alla sicurezza e alla difesa.

Il finanziamento della sovvenzione sarà utilizzato per rimborsare le spese del bilancio statale, in particolare per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici e i pagamenti nell’ambito di determinati programmi statali di assistenza sociale (follati interni, persone con disabilità, famiglie a basso reddito, sussidi per l’alloggio e le utenze) e altri benefici sociali.

“L’assistenza finanziaria a fondo perduto degli Stati Uniti è un elemento estremamente importante per sostenere il bilancio statale dell’Ucraina nella sua resistenza alla guerra di aggressione su vasta scala della Russia. Un’altra sovvenzione aiuterà il governo dell’Ucraina a rimborsare le spese prioritarie nel sfera sociale e umanitaria”, ha dichiarato il ministro delle finanze Sergii Marchenko.

Il Ministero delle finanze dell’Ucraina, insieme alla Banca mondiale, sta attuando il progetto PEACE in Ukraine e garantendo la trasparenza dell’attrazione e dell’utilizzo dei fondi forniti dai partner per lo sviluppo. In collaborazione con Deloitte Consulting, che implementa il progetto USAID SOERA, il Ministero delle finanze monitora l’utilizzo del sostegno diretto al bilancio da parte del governo degli Stati Uniti. Il Ministero delle finanze con la società di revisione PriceWaterhouseCoopers Ucraina conduce un audit secondo le procedure concordate per determinare le spese pubbliche ammissibili effettuate dall’Ucraina nel 2022 nell’ambito del Progetto.

Attualmente, l’Ucraina sta attuando un progetto congiunto con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD) e l’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) per sostenere la spesa pubblica per una pubblica amministrazione sostenibile in Ucraina per un totale di 16,5 miliardi di dollari e 1,4 miliardi di euro (prestiti BIRS , prestiti IDA e sovvenzioni dal Fondo fiduciario multidonatori).