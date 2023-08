L’Ucraina è il paese più minato al mondo. Ha bisogno di attrezzature. Russi mirano ad uccidere gli sminatori

- Advertisement -

AgenPress – L’Ucraina è ora il paese più pesantemente minato sulla Terra e il suo esercito soffre di una grave carenza di uomini e attrezzature in grado di liberare le linee del fronte, ha detto il ministro della Difesa del paese, mentre i soldati parlavano di pesanti perdite nelle brigate di ingegneria.

In un appello urgente agli alleati, Oleksii Reznikov ha detto al Guardian che i suoi soldati stavano portando alla luce cinque mine per ogni metro quadrato in alcuni punti, piazzati dalle truppe russe per cercare di contrastare la controffensiva dell’Ucraina.

Ha detto che i vasti campi minati potevano essere attraversati, ma che era di fondamentale importanza che gli alleati “espandessero e accelerassero” l’addestramento già fornito da alcune nazioni, inclusa la Gran Bretagna.

Il numero di genieri nelle forze armate ucraine non era neanche lontanamente sufficiente per superare le complesse difese russe sul vasto fronte di 600 miglia (1.000 km), con unità di sminamento prese di mira con fuoco pesante.

I funzionari del ministero della Difesa a Kiev hanno suggerito che c’è un’opportunità per paesi come il Giappone che non vogliono fornire aiuti letali per offrire supporto sotto forma di attrezzature e addestramento per lo sminamento.

“Oggi l’Ucraina è il paese più pesantemente minato al mondo. Centinaia di chilometri di campi minati, milioni di ordigni esplosivi, in alcune parti della linea del fronte fino a cinque mine per metro quadrato.

“I campi minati russi sono un serio ostacolo per le nostre truppe, ma non insormontabili. Abbiamo genieri esperti e attrezzature moderne, ma sono estremamente insufficienti per il fronte che si estende per centinaia di chilometri a est e a sud dell’Ucraina”.

Alcune delle mine disseminate nel paese sono state piazzate dalle forze ucraine per proteggere le proprie linee difensive, ma la stragrande maggioranza è russa.

Volodymyr Zelenskiy si è lamentato del fatto che dover attendere la consegna di armi da parte dell’Occidente e ritardare l’inizio della controffensiva di quest’anno ha permesso alla Russia di piazzare milioni di mine davanti alle loro posizioni.

L’Ucraina ha cinque battaglioni di ingegneria, divisi in 200 brigate, che a maggio, prima dell’inizio della controffensiva di quest’anno, erano ciascuna 30 forti.

Secondo le testimonianze dal fronte, il numero degli sminatori attivi è ora significativamente inferiore. Si dice che le truppe russe mirano ad uccidere genieri e ufficiali.