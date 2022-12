L’Ucraina chiede di escludere la Russia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dall’ONU

- Advertisement -

AgenPress – La Russia dovrebbe essere esclusa dal consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dall’essere un membro dell’ONU interamente, ha chiesto lunedì il ministero degli Esteri ucraino.

In una dichiarazione, il ministero degli Esteri ha lamentato “l’illegittimità della presenza della Federazione Russa nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nelle Nazioni Unite nel loro insieme”.

L’Ucraina invita gli Stati membri delle Nazioni Unite a riprendere l’applicazione della Carta delle Nazioni Unite nel contesto della legittimità della presenza della Federazione Russa alle Nazioni Unite, a privare la Federazione Russa del suo status di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di escluderlo dall’ONU nel suo insieme”.

Il ministero degli Esteri denuncia “gravi violazioni delle norme e dei principi del diritto internazionale, nonché per crimini commessi sul territorio dell’Ucraina, in particolare per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, nonché il crimine di genocidio”.

Dice che la Russia potrebbe essere riammessa su raccomandazione per l’adesione alle Nazioni Unite una volta che “soddisfa le condizioni per l’adesione all’Organizzazione”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto in passato l’espulsione della Russia dalle Nazioni Unite .