Luca Faccio. “Tendi la mano verso l’altro. Percepisci le gioie e i dolori di chi ci circonda, e ha subito violenze”

AgenPress – Non riesco a comprendere perché oggi sia diventato così difficile tendere la mano verso l’Altro.

Ascoltare chi è accanto a noi non è una perdita di tempo né un modo per fare una buona azione, per guadagnarsi un posto in paradiso o all’inferno se non si fa.

Le persone hanno delle qualità interiori che interagendoci ci aiutano a crescere reciprocamente, questo vale anche per chi sta vivendo una fase difficile o buia della propria vita e per l’appunto non è vero che non vale niente o che non ha nulla da dare agli altri. Anche le persone che non si comportano sempre correttamente e sminuiscono gli altri possono insegnarci qualcosa, per esempio a non lasciarci sopraffare e tutelarci sempre.

Tendere la mano verso l’Altro vuol dire anche percepire le gioie e i dolori di chi ci circonda, di chi magari subisce delle violenze sia fisiche che psicologiche e non ha la forza né di parlarne né di reagire e magari così facendo si possono anche salvare delle vite.

Stare vicino all’Altro è bellissimo perché impari ad amare nell’accezione più alta del temine e più profonda del temine.

Anche con il mondo della disabilità bisognerebbe avere lo stesso modo di approcciarsi invece si ha un atteggiamento o pietistico o buonista senza sapere realmente di cosa ha bisogno una persona disabile, credo anche che sia necessario sfatare l’idea che la persona disabile sia sempre triste o incavolata con il mondo, ma che invece gli piace anche divertirsi. Tutto questo va chiesto o percepito in modo da creare una forma di interazione più consona possibile alle varie situazioni e non decidere noi cosa è bene e cosa è male per l’altra persona.

Anche verso la natura bisogna tendere la mano e non solo sfruttarla per i nostri bisogni o interessi economici perché altrimenti poi la natura per riprendersi il proprio equilibrio che abbiamo alterato o distrutto si ribella.

Ringrazio tutte le persone e le situazioni che mi hanno portato a vivere la gioia e la commozione che mi nasce quando tendo la mano verso l’Altro.

Luca Faccio

http://www.lucafaccio.it/blog/tendi-la-mano-verso-laltro/