Londra. Re Carlo indosserà gli abiti storici che i precedenti monarchi hanno indossato durante l’incoronazione

AgenPress – Buckingham Palace ha rivelato alcuni degli oggetti storici che re Carlo III indosserà sabato per la sua cerimonia di incoronazione, compresi gli oggetti precedentemente indossati da sua madre e suo nonno per i loro momenti di incoronazione.

Re Carlo indosserà un cappotto con maniche di stoffa dorata, noto come “Supertunica” e il “Mantello Imperiale” – una veste dorata in stile sacerdotale, intessuta con fili colorati – entrambi indossati da sua madre, la regina Elisabetta II, per la sua incoronazione nel 1953.

Questi pezzi di “paramento” sono solo alcuni degli elementi che comporranno le vesti dell’incoronazione indossate durante la cerimonia all’Abbazia di Westminster a Londra.

Entrambi gli oggetti sono normalmente esposti nella Torre di Londra e sono stati indossati per l’ultima volta dalla madre di Charles durante la sua incoronazione.

“C’è una tradizione molto lunga di indossare nuovamente questi due pezzi e questo è ciò che conferisce loro il loro incredibile simbolismo e, naturalmente, il loro grande significato e senso del posto nella storia”, Caroline de Guitaut, vice geometra delle opere d’arte del re per il Royal Collection Trust, ha detto alla CNN prima delle celebrazioni.

La Supertunica è stata realizzata nel 1911 per l’incoronazione di re Giorgio V e successivamente indossata da re Giorgio VI per la sua incoronazione nel 1937.

Il cappotto ricamato a tutta lunghezza sarà allacciato in vita con una “cintura della spada dell’incoronazione”. Questa cintura è realizzata in tessuto dorato e ricamata in filo d’oro. Foderato in seta rosso scuro, ha una fibbia e una clip d’oro utilizzate per attaccare la “Spada dell’Offerta” ingioiellata presentata al monarca durante la cerimonia.

Sopra la Supertunica il grande mantello d’oro chiamato Imperial Mantle, che fu realizzato per l’incoronazione del re Giorgio IV nel 1821 e da allora è stato riutilizzato dai monarchi britannici. È drappeggiato sulle spalle del sovrano e striscia a terra lateralmente e sul retro. I suoi intricati dettagli includono emblemi di corone e gigli, oltre a rose colorate, cardi e trifoglio.

Per quanto riguarda gli accessori, King Charles avrà anche un “Guanto dell’incoronazione”, un elegante guanto di pelle bianca, ricamato con emblemi nazionali tra cui la rosa Tudor, il cardo, il trifoglio, foglie di quercia e ghiande.