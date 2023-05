Londra. L’arcivescovo di Canterbury ha dato inizio alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III

AgenPress – Justin Welby, arcivescovo di Canterbury, ha dato inizio alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III.

“Carissimi, siamo riuniti per offrire adorazione e lode a Dio Onnipotente; per celebrare la vita delle nostre nazioni; per pregare per Carlo, nostro Re; per riconoscere e ringraziare per la sua vita al servizio di questa Nazione, i Regni, e il Commonwealth; e testimoniare con gioia la sua unzione e incoronazione, il suo essere messo a parte e consacrato per il servizio del suo popolo”, ha detto Welby.

“Dedichiamoci allo stesso modo, nel corpo, nella mente e nello spirito, a una fede rinnovata, a una speranza gioiosa e all’impegno di servirci l’un l’altro nell’amore”.

La sua introduzione è stata seguita da un’interpretazione di “Kyrie eleison” – la prima volta che un brano musicale in lingua gallese è stato eseguito durante un’incoronazione.

Bryn Terfel canta in gallese, la prima volta che la lingua è stata usata in una cerimonia di incoronazione di un monarca del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Altre lingue di tutto il paese saranno utilizzate anche in altre parti del servizio.