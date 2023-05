Londra. La first lady Jill Biden guida la delegazione Usa. Joe Biden ha parlato con Re Carlo III al telefono

La first lady ha detto che è stato un “onore rappresentare gli Stati Uniti in questo momento storico e celebrare il rapporto speciale tra i nostri Paesi”.

Nel frattempo, il 4 aprile il presidente Biden ha parlato al telefono con il re Carlo III per sottolineare “la forza delle relazioni tra i nostri paesi e l’amicizia tra i nostri popoli”, ha detto una lettura della chiamata alla Casa Bianca.

Ciò può, in superficie, sembrare strano data la relazione speciale tra Stati Uniti e Regno Unito. Ma in realtà, vale la pena notare che nessun presidente americano ha mai partecipato all’incoronazione di un monarca britannico, come hanno notato i funzionari statunitensi quando sono emerse per la prima volta le notizie sull’assenza di Biden.

Biden ha già “trasmesso il suo desiderio di incontrare il re nel Regno Unito in una data futura”, secondo la lettura della Casa Bianca della chiamata con re Carlo.

Sia il presidente che la first lady si sono recati a Londra a settembre per partecipare ai funerali della regina Elisabetta II, che regnò per 70 anni.

Altri tredici presidenti sedevano nello Studio Ovale durante il regno della defunta regina, e lei li incontrò tutti, tranne Lyndon Johnson.

Barack Obama l’ha definita “veramente una delle mie persone preferite”, mentre Ronald Reagan si è legato a lei durante la vita di campagna e Bill Clinton è rimasto colpito dalla sua attitudine politica.