Londra. Cacciatori volontari vogliono trovare nuove prove del mitico mostro di Loch Ness

- Advertisement -

AgenPress – Sabato 26 agosto i cacciatori di misteri si sono riuniti su un lago scozzese per cercare segni del mitico mostro di Loch Ness.

Il Loch Ness Center ha affermato che i ricercatori cercheranno di trovare prove dell’esistenza di Nessie utilizzando droni con immagini termiche, telecamere a infrarossi e un idrofono per rilevare i suoni sottomarini nelle acque torbide del lago. L’evento di due giorni viene pubblicizzato come il più grande sondaggio del lago degli ultimi 50 anni e prevede la partecipazione di volontari che scansionano l’acqua dalle barche e dalla riva del lago, mentre altri da tutto il mondo si uniscono con le webcam.

Alan McKenna del Loch Ness Center ha affermato che l’obiettivo è “ispirare una nuova generazione di appassionati di Loch Ness”.

McKenna ha detto che i ricercatori stavano “cercando rotture nella superficie e chiedendo ai volontari di registrare ogni sorta di comportamento naturale sul lago. Non tutte le increspature o le onde sono una bestia. Alcuni di questi possono essere spiegati, ma ce ne sono alcuni che non possono essere spiegati”.

Il Loch Ness Center si trova presso l’ex Drumnadrochit Hotel, dove ebbe inizio la moderna leggenda di Nessie. Nel 1933, il manager Aldie Mackay riferì di aver avvistato una “bestia acquatica” nel lago circondato dalle montagne, il più grande specchio d’acqua dolce in volume nel Regno Unito e uno dei più profondi fino a 230 metri.

La storia ha dato il via a un fascino duraturo in tutto il mondo per la ricerca del mostro sfuggente, la generazione di bufale e centinaia di resoconti di testimoni oculari. Nel corso degli anni sono state avanzate numerose teorie, tra cui quella secondo cui la creatura potrebbe essere stata un rettile marino preistorico, anguille giganti, uno storione o addirittura un elefante da circo fuggito.

Molti credono che gli avvistamenti siano scherzi o possano essere spiegati da tronchi galleggianti o forti venti, ma la leggenda è un vantaggio per il turismo nella pittoresca regione delle Highlands scozzesi. Tale scetticismo non ha scoraggiato volontari come Craig Gallifrey.

“Credo che ci sia qualcosa nel lago”, ha detto, anche se ha una mentalità aperta su cosa si tratti. “Penso che ci debba essere qualcosa che stia alimentando la speculazione. Qualunque sia l’esito della ricerca del fine settimana, “la leggenda continuerà”.

“Penso che sia solo l’immaginazione di qualcosa che si trova nel più grande specchio d’acqua del Regno Unito… Ci sono molte altre storie. Ci sono ancora altre cose, anche se non sono state provate. C’è ancora qualcosa di veramente speciale nel lago.”