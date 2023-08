Londra. British Museum: sono circa 2.000 gli oggetti rubati

- Advertisement -

AgenPress. Sono circa 2.000 i manufatti, tra cui gioielli in oro e gemme che sono stati rubati al British Museum. I tentativi di recupero sono già in corso – ha detto il presidente del museo George Osborne -.

George Osborne, ex ministro delle finanze britannico, ha aggiunto che non tutta la collezione del museo è stata adeguatamente catalogata o registrata, una situazione non unica tra le grandi istituzioni museali, le cui collezioni sono state accumulate nel corso di centinaia di anni.

I furti “hanno certamente danneggiato” la reputazione del museo, che si propone come un fidato custode di manufatti di inestimabile valore provenienti da culture di tutto il mondo. “Ecco perché mi scuso a nome del museo – conclude Osboene -“.

Il direttore del museo Hartwig Fischer si è dimesso dopo aver ammesso di aver fallito nella custodia dei preziosi oggetti del Museo.